Edirne Gastronomi Festivali'nde Anne-Çocuk Kek Yarışı

"Minik Eller, Yufka Yürekler" heyecanı Millet Bahçesi'nde yaşandı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen "Minik Eller, Yufka Yürekler - Anne ve Çocuk Yarışması", Edirne Valiliği tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte anneler ve çocuklar en lezzetli keki yapmak için hünerlerini sergiledi.

Yarışmaya anne ve çocuklardan oluşan 6 ekip katıldı. Hummalı bir çalışma sonrasında hazırlanan kekler, tadım için jüriye sunuldu ve izleyicilerden ilgi gördü.

Jüri adına konuşan şef Şenay Salam, keklerin her birinin çok lezzetli olduğunu belirterek, "keklerin her birinin çok lezzetli olduğunu" ve katılımcıların tamamının birinci olduğunu söyledi.

Yarışmanın ardından tüm katılımcılara hediye ve sertifika takdim edildi; etkinlik, aileler için unutulmaz bir anıya dönüştü.

Selin Yıldırım oğlu Bartu Ege ile yarışmaya katıldığını belirterek, "Çok güzel vakit geçirdik. Bize güzel bir hatıra oldu." dedi. Bartu Ege Yıldırım da evde annesine yemek yaparken yardım ettiğini anlattı.

