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Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu

Edirne'de düzenlenen gastronomi festivalinde tava ciğerine yoğun ilgi gösterildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:12
Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu

Edirne'deki Tava Ciğeri Kuşağı

Edirne, "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" ile gastronomi tutkunlarını ağırladı. Ziyaretçiler, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğeri deneyimlemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarihi Mekanda Festival

Valilik tarafından Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, çeşitli yemek tanıtımları ve ikramlarla devam ediyor. Ziyaretçilere, Edirne'nin tescilli lezzetleri sunulmakta ve kent mutfağı ile Balkan yemeklerinin hazırlanışına dair atölyeler düzenlenmektedir.

Ustadan Unutulmaz Lezzet

"Ustaların ustası" olarak tanınan Kazım Gilan, festivalde 100 kilogram tava ciğeri pişirerek misafirlere ikram etti. Gilan, Edirne'nin gastronomi festivalinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Festivalde biz de kentimizin meşhur lezzeti tava ciğerini ikram etmek istedik. Tava ciğeri, Edirne için bir marka. Bu işi ustamdan öğrendim ve 62 yıldır sürdürüyorum," dedi.

Ziyaretçilerin Yorumları

Festival için Çanakkale'den gelen Mehmet Bozyel, tava ciğerini çok beğendiğini belirtti. Sıtkı Özkayalar ise tava ciğerinin beklemeye değer bir lezzet olduğunu ifade etti.

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ziyaretçiler, kentin coğrafi...

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ziyaretçiler, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerinden tadabilmek için sırada bekledi. Valilik tarafından Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, yemek tanıtımı ve ikramlarla devam etti.

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ziyaretçiler, kentin coğrafi...

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ziyaretçiler, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerinden tadabilmek için sırada bekledi. Valilik tarafından Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, yemek tanıtımı ve ikramlarla devam etti.

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