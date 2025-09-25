Edirne Habiller Köyü'nde 4 Gölet Kurudu: Kuraklık Tehdit Ediyor

Edirne'nin Habiller köyünde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle 5 göletten 4'ü kurudu; tarım ve hayvancılık zor durumda, yetkililerden acil destek bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:11
Edirne Habiller Köyü'nde 4 Gölet Kurudu: Kuraklık Tehdit Ediyor

Edirne Habiller Köyü'nde 5 Göletten 4'ü Kurudu

Havsa - Habiller köyü

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle 5 göletten 4'ü kurudu. Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı kentte su kaynaklarının seviyelerinde ciddi düşüşler gözleniyor.

Göletlerin su seviyeleri, yeterli yağışın olmaması ve artan sıcaklıklar nedeniyle haziran ayından itibaren azalmaya başladı. Kuraklık, buharlaşma ve göletleri besleyen küçük su kaynaklarının çekilmesi sonucu 4 hayvan sulama göleti tamamen kururken, geçen yıllarda 3 bin dekar araziyi sulayan tarımsal sulama göletinin suyu ciddi oranda düştü. Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle sadece yem üretiminin yapıldığı sınırlı bir araziye su ulaştırılabiliyor.

Muhtar: "Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz"

Habiller Köyü Muhtarı Muammer Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada köyde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını ve su kaynaklarının kurumasının tarım ile hayvancılığı zorlaştırdığını söyledi. Fidan, "Köyümüzde 5 göletimiz var. 4'ü hayvan sulama biri ise tarımsal sulama göleti. Sulama göletimizde İl Özel İdarenin katkılarıyla 11 kilometre kapalı devre sulama sistemi yapıldı. Ancak göletimizde su kısıtlı olduğu için sadece hayvan sahiplerine mısır sulamak için kullandırttık. Şu an göletimizin bacası ortaya çıktı, yani su bitme noktasında. Diğer 4 göletimiz tamamen bitti. Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu su kaynaklarını nasıl canlandırabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici: Hayvancılık zorlaştı

Üretici Cemil Yılmaz ise kuraklık nedeniyle hayvanların göletlerden faydalanamadığını belirterek, zor bir dönemden geçtiklerini anlattı. Yılmaz, "Köyümüzde 5 göletimiz var 4'ü bitti. Diğer bir göletimiz ise bitmek üzere. Bu sene çok zor geçti. Verimler düştü, hayvancılık zorlaştı. Hayvanlarımızı susuzluk nedeniyle meraya çıkartamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrı yapan köy sakinleri, su kaynaklarının canlandırılması ve üreticilerin desteklenmesi için acil önlem bekliyor.

