Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Edirne'nin Havsa ilçesi Hasköy merasında çıkan silahlı kavgada G.S. yaşamını yitirdi; şüpheli H.N. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:58
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Hasköy'de çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyü merasında H.N. ile G.S. arasında başlayan tartışma büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.N.'nin yanındaki silahla G.S.'ye ateş ettiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

G.S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.N.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın...

Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın...

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı