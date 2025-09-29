Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Hasköy'de çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyü merasında H.N. ile G.S. arasında başlayan tartışma büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.N.'nin yanındaki silahla G.S.'ye ateş ettiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

G.S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.N.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.