Edirne Havsa'da Oğlu Tarafından Bıçaklanan Anne Yaşamını Yitirdi

Edirne'nin Havsa ilçesinde 11 Eylül'de oğlu tarafından bıçaklanan H.Ç., 20 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı tutuklandı, cenaze defnedildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:20
Olayın Detayları

Edirne'nin Havsa ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Eylül'de meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) tarafından bıçakla yaralanan anne H.Ç., hastanede 20 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Olay sırasında kardeşi K.Ç. (29) ile yemek yerken tartışma çıktığı, tartışma sonrası odasına giden O.Ç.'nin burada yangın çıkardığı, kendisini sakinleştirmeye çalışan ağabeyi ile annesi H.Ç. ve babası S.Ç.'yi bıçakla yaraladığı bildirildi.

Tedavi, Adli Süreç ve Defin

Aile fertlerinden K.Ç. ile S.Ç. ayakta tedavi edilirken; vücudunda yanıklar da bulunan ve bıçaklama sonucu ağır yaralanan H.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 20 günlük müdahale sürecinin ardından H.Ç. hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan zanlı O.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.Ç.'nin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

