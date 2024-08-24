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Edirne İçin Hayati Öneme Sahip Barajda Su Seviyesi Kritik Düşüşte

Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı sıcak hava nedeniyle yüzde 17'ye düştü, içme suyu krizi kapıda.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:43
Edirne İçin Hayati Öneme Sahip Barajda Su Seviyesi Kritik Düşüşte

Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Alarm Veriyor

Kırklareli ilinde yer alan Kayalıköy Barajı, %17'lik doluluk oranıyla bölgedeki içme suyu ihtiyacını tehdit eden bir duruma geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, barajın toplam depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olsa da, mevcut su seviyesi yalnızca 24 milyon 149 bin metreküp olarak ölçülüyor.

Aşırı Sıcaklar Su Seviyesini Düşürdü

Aşırı sıcak havaların etkisiyle buharlaşma oranı artarken, barajdan sağlanan su seviyesi de her gün daha da düşüyor. Bu durum, Edirne ilinin içme suyu ihtiyaçlarıyla birlikte tarım alanlarının sulanmasını da zorlaştırmakta.

Tarım Alanları Tehlikede

Barajdan elde edilen su, hem Edirne’nin içme suyunu hem de yerel tarım arazilerinin sulanmasını sağlamaktadır. Ancak %17'lik doluluk oranı nedeniyle tarım arazilerinin sulanmasına artık müsaade edilemiyor. Uzmanlar, su tasarrufu önlemlerinin bir an önce alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge...

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge...

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge...

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge...

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge...

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

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