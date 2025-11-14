Edirne İpsala'da 500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde polis operasyonunda bagaj ve koltuk altlarına gizlenmiş 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:02
Operasyon ve ele geçirilenler

Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak elektronik sigara satışını önlemeye yönelik yürüttüğü operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Arama sonucunda bagaj ve koltuk altlarına gizlenmiş 500 adet kaçak elektronik sigara bulundu. Gümrük kaçağı elektronik sigaralara el konuldu, sürücü gözaltına alındı.

