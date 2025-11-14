Edirne İpsala'da 500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Operasyon ve ele geçirilenler
Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak elektronik sigara satışını önlemeye yönelik yürüttüğü operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Arama sonucunda bagaj ve koltuk altlarına gizlenmiş 500 adet kaçak elektronik sigara bulundu. Gümrük kaçağı elektronik sigaralara el konuldu, sürücü gözaltına alındı.
EDİRNE’NİN İPSALA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR OTOMOBİLİN FARKLI BÖLÜMLERİNE GİZLENMİŞ 500 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.