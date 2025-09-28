Edirne İpsala'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde çıkan kavgada M.A. (33) hayatını kaybetti. Olayda, A.Ö. (19) ile babası E.Ö. (55) ile aralarında husumet bulunan M.A. (33) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddialara göre M.A.'ya av tüfeğiyle ateş edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olarak A.Ö. ve E.Ö. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.