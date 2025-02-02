Edirne Kaçakçılık Şube Müdürü Gözaltına Alındı

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürü Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nın gözaltına alındığını açıkladı. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Açıklamada, M.D.K'nın "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığına dair bulgular elde edildiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 31 Ocak'ta düzenlediği operasyonla M.D.K gözaltına alındı.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinin gerçekleri yansıtmadığı duyuruldu. Emniyet, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin titizlikle devam ettiğini vurguladı.