Edirne Keşan'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Edirne Keşan'da Bahçeköy yakınlarında iki otomobil çarpıştı; sürücüler ve üç yolcu dahil toplam 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:07
Kaza Detayları

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Bahçeköy yakınlarında gerçekleşti.

M.İ.T. idaresindeki 17 AHL 981 plakalı otomobil ile Y.U. yönetimindeki 17 TK 622 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile otomobillerde bulunan diğer üç kişi yaralandı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

