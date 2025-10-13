Edirne-Kırklareli'de Melodili Yol: Mehter Marşı Eşliğinde Sürüş

Edirne-Kırklareli kara yolunda Söğütlüdere köyü mevkisinde uygulanan melodili yol sayesinde sürücüler 80 kilometre hızla Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 12:09
Söğütlüdere mevkisinde uygulama başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen melodili yol uygulamasıyla, Edirne-Kırklareli kara yolunun Söğütlüdere köyü mevkisinden geçen sürücüler artık yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Sürücüler, melodili yolun bulunduğu bölgeden 80 kilometre hızla geçtiklerinde Mehter Marşı'nı dinleyebiliyor. Uygulama, sabit hızla seyredildiğinde yol yüzeyine yerleştirilen işaretlemelerin veya oyukların oluşturduğu titreşimlerle müzikal bir melodi üretilmesi prensibine dayanıyor.

Melodili yol uygulaması, yoldaki oyuklar veya işaretlemeler aracın belirli bir hızla geçişinde ses üretmek üzere tasarlanıyor; sürücü sabit hızda ilerlediğinde oluşan titreşimler birleşerek önceden belirlenmiş melodiyi ortaya çıkarıyor.

Türkiye'de ilk kez Mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolunda kullanılmaya başlanan uygulama, şimdi Edirne-Kırklareli hattında da sürücülerle buluşuyor.

Edirne-Kırklareli kara yolunda "melodili yol" uygulaması hayata geçirildi, sürücüler yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

