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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için Kar Yağışı Uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerine kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:29
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için Kar Yağışı Uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için Kar Yağışı Uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı ile karşı karşıya. Bugün, Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğuma etkisiyle karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

Özellikle 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışlarının meydana gelmesi tahmin ediliyor. Bu durumun ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Vatandaşların bu nedenle dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor.

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