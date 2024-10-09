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Edirne Kırmızısı İçin Hasat Etkinliği Düzenlendi

Edirne kırmızısının hasadı yapıldı; renk, kültürel miras olarak yeniden yaşam buluyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:58
Edirne Kırmızısı İçin Hasat Etkinliği Düzenlendi

Edirne Kırmızısı İçin Hasat Etkinliği

Edirne kırmızısının elde edildiği bitkinin hasadı için düzenlenen etkinlik, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı’nın katılımıyla gerçekleşti. Bu özel etkinlik, Karaağaç Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleştirildi ve birçok sektörden temsilcilerin katılımı ile renge olan ilginin artması hedeflendi.

Tanıtım ve İşbirliği Önemli

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne kırmızısının tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bu efsane renk, casusluk olaylarına dahi konu olmuştur. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi'nin katkılarıyla bu rengi yeniden kazanmak için büyük çabalar sarf edildi," dedi.

Kent Markası ve İşbirliği

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise Edirne kırmızısının kent için bir marka değeri taşıdığını vurguladı. Akın, "Bu rengin dünyada bir şehirle anılması çok kıymetli. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu konuda yapılacak her çalışmada yer alacağız," diye belirtti.

Akademik Destek ve Çalışmalar

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, 2017 yılından bu yana Edirne kırmızısının kültürel değeri için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Tan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Edirne Kırmızısı ve Edirne Gülü Uygulama Araştırma Merkezi’nin bu konudaki destekleyici rolünü dışlamayacaklarını vurguladı.

Gelenek ve Gelecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne kırmızısının kentin tanıtımı açısından önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda Edirne kırmızısı renginin elde edildiği rubia tinctorum bitkisinin hasadı gerçekleştirildi ve katılımcılara bu işlem gösterildi.

Rengin Tarihçesi

Dünya tekstil sanayisinde önemli yeri olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda kök boya olarak üretilmiştir. Renginin formülü, casus yöntemleri ile Avrupa'ya taşınmış ve Fransa’da "Rouge d'Adrinople" adıyla kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla yok olmaya yüz tutan bu renk, yeniden canlandırılmak üzere kentteki projelerde yer almakta.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

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