Edirne, Meriç Nehri'ni Dünya ve Avrupa Kürek Şampiyonalarına Aday Gösterdi

Edirne, Meriç Nehri'nde 2025 ve 2026 için ulusal ve uluslararası kürek organizasyonları planlıyor; dünya ve Avrupa şampiyonaları için uluslararası başvuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:46
Başvuru ve sunum

Meriç Nehri'nin kürek branşında gelecek yıl dünya veya Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapması amacıyla uluslararası başvuru yapıldığı bildirildi.

İrfan Yeğitoğlu, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının ilk oturumunda, Meriç Nehri'nde 2025 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, bu etkinliklere katılan takımlar ile sporcu sayıları ve 2026 yılı için planlanan organizasyonlar hakkında sunum yaptı.

Yeğitoğlu toplantıda, "Bunların yanı sıra bir dünya ve bir Avrupa Şampiyonası'nın ilimizde yapılması için talepte bulunulmuştur. Ancak müsabaka tarihleri aralık ayında belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililerden destek ve değerlendirme

Çiğdem Gegeoğlu ise gençlere yönelik yatırımlardan asla tasarruf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda her zaman destek olacaklarını söyledi.

Gegeoğlu, Edirne'nin son yıllarda kürek sporu ile anılmaya başladığını belirterek, "Aslında kürek, şehrimizde çok eskiden beri konuşulan bir spor değil. Yeni yeni spor kültürümüze giriyor. Hem uluslararası hem ulusal şampiyonaların burada yapılması, hem şehrin tanıtımı hem de spor adına çok kıymetli. Üç nehirle kuşatılmış bir şehir olarak bu organizasyonlar bizim için gerçekten önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş organizasyonlar

Son iki yıldır doğal kürek parkuru olarak tescil edilen Meriç Nehri'nde, başta 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olmak üzere pek çok yarış ve organizasyon gerçekleştirildi.

