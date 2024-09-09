Edirne'nin Meriç Nehri'nde 72 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

Meriç Nehri'nde Büyük Bir Av

Edirne ili, Meriç Nehri'nde gerçekleşen ilginç bir olayda, amatör balıkçı Seray Atay, 72 kilogramlık yayın balığı yakaladı. Balık, yaklaşık 2 metre uzunluğu ile dikkat çekti.

Olayın Detayları

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde balıkçı tekneleriyle açılan Atay, ağını nehre attı. Bir süre sonra, büyük bir balığın ağa takıldığını fark etti ve büyük bir çaba ile balığı tekneye çıkardı.Seray Atay, “İlk kez bu büyüklükte bir balık yakaladım” diyerek sevinçle deneyimini paylaştı. Bu olay, yerel balıkçılığın heyecan verici anlarından biri oldu.

Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 72 kilogramlık yayın balığı takıldı.