Edirne'nin Su Krizine AK Parti'den Sert Tepki: 'Bu Baraj Bedava Su Deposı Değil'

AK Parti'li Sarıçam'dan Edirne Belediyesi'ne Su Tepkisi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Edirne Belediyesinin Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'ndan su almasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Sarıçam, Paşayeri köyünde yerel üreticilerle bir araya geldiği sırada, barajdaki su seviyesinin kritik durumda olduğunu vurguladı.

Kayalıköy Barajı’nın Durumu

Sarıçam, “Geçen sene neredeyse benim çiftçim hiç su kullanmadı. Bütün suyu Edirne’ye verdik. Kayalıköy, Edirne'nin suyunu veremeyecek durumda.” ifadelerini kullandı. Edirne Belediyesinin yıllardır Kayalıköy Barajı'na hiç katkıda bulunmadığını belirten Sarıçam, bu durumun hem Kırklareli çiftçisini hem de Edirne halkını mağdur ettiğini dile getirdi.

Duyarsızlık ve Çözüm Çağrısı

Sarıçam, Edirne Belediyesinin bu konuya kayıtsız kaldığını belirterek, “Duyarsızlık olunca biz de ister istemez sesimizi çıkartmak zorunda kaldık. Suyumuz olsun Edirne de, Trakya da kullansın, Kırklareli de kullansın.” şeklinde konuştu. Edirne Belediyesi’nin kullanılan suyun ücretini Kayalıköy Sulama Kooperatifi aracılığıyla karşılandığını ifade eden Sarıçam, artık belediyenin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Susuzluk Krizi Endişesi

Sarıçam, “Yıllardır para topluyorsun Edirne halkından. Bu para nerede? Yok.” diyerek, mevcut sistemin adaletsizliğine dikkat çekti. Son olarak, “Bu baraj, Edirne'nin bedava su deposu değil, eğer bugün önlem alınmazsa yaz aylarında çok daha büyük bir susuzluk kriziyle karşılaşacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.