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Edirne'nin Yöresel Ürünleri, Kadın Kooperatifleriyle Tümüyle Türkiye'ye Yayılıyor

Edirne'de kadın kooperatifleri, yöresel ürünlerini 'Edirne Yöresel' markasıyla tüm Türkiye'de satışa sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:31
Edirne'nin Yöresel Ürünleri, Kadın Kooperatifleriyle Tümüyle Türkiye'ye Yayılıyor

Edirne'deki Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünlerle Türkiye'yi Kucaklıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin 'Edirne Yöresel' markası altında Türkiye genelinde birçok markette satışa sunulduğunu duyurdu.

Vali Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda, Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Edirne'nin, gastronomi açısından büyük bir şansa sahip olduğunu belirten Sezer, "Edirne, hem saray mutfağının hem de Balkan mutfağının merkezi konumunda," ifadelerini kullandı.

Sezer, Edirne'nin önemli bir tarım kenti olduğunu da vurguladı; çeltik, buğday, ayçiçeği ve kanola üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunun altını çizdi.

'Edirne Yöresel' Markasıyla Büyüyen Kadın Kooperatifleri

Edirne'de yürütülen markalaşma çalışmaları sonucunda kadın kooperatiflerinin son bir yılda önemli başarılar elde ettiğini belirten Sezer, "Edirne Yöresel markası altında buluşturduğumuz kadın kooperatifleri, çok sayıda lezzetli ve kaliteli ürünle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmaya başladı. Aylık 1,5 milyon lira gibi bir ciro elde ettik," diye konuştu.

Sezer, Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine ve İstanbul'daki üst düzey marketlere ürün göndermeye başladıklarını belirterek, bu süreçte yalnızca Edirne'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin yerel lezzetlerini de tanıtmış olduklarını ifade etti.

Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Önemli

Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, kadın üretici ve kooperatiflerini destekleyici nitelikteki programlar hakkında bilgi vererek, "Kadının ekonomik özgürlüğü, sadece bireyler için değil, toplumsal gelişim için de son derece kritik," dedi. Çetindoğan, eğitim süreçleriyle kadınların girişimcilik yönlerini güçlendirdiklerinin altını çizdi.

İtalyan Şeften Öneriler

Programda yer alan İtalyan Şef Claudio Chinali, Türk mutfağına olan hayranlığını dile getirerek, kadınlara üretmenin yanı sıra ürünlerin pazarlanmasının da önemine dikkat çekti. Chinali, başarılı üretim için kadınları çok çalışmaya teşvik etti.

Vali Sezer ve katılımcılar etkinlik sonunda kooperatiflerin stantlarını gezerek, üretilen yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Edirne'de kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama...

Edirne'de kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, kadın girişimciler ürettikleri ürünleri tanıttı.

Edirne'de kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama...

Edirne'de kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, kadın girişimciler ürettikleri ürünleri tanıttı.

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