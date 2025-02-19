Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Aştı

Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Etkisini Gösterdi

Edirne'nin yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kentte dünden bu yana aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren giderek etkisini artırdı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı Civarı Kar Yağışından Etkilendi

Özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresi ile sınır köylerinde kar kalınlığı aynı seviyeye ulaşmış durumda. Karayolları ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun ulaşıma açık kalabilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.

Ayrıca, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının trafiğe kapanmaması adına karın yoğun olduğu bölgelerde kürüme çalışmaları gerçekleştirmekte.

Hava Durumu Bilgileri

Bu arada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Edirne'de, kar yağışının yarın yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor.

Edirne'de aralıklarla görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Edirne'de aralıklarla görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.