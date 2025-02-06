Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar, etkili olmaya devam ediyor. Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bu bölgelerde, kar yağışı özellikle Bulgaristan sınırına yakın "Balkan köyleri" olarak bilinen yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kaplamış durumda.

Hamzabeyli Sınır Kapısı Yolunda Dikkat!

Kar yağışı, yer yer Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini göstermekte. Bu durum, sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir unsur haline geldi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, uluslararası kara yolunda trafiğin aksamaması için tiyakkuzda bekliyor.

Yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Özellikle bu şartlar altında, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemli.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği Edirne'de "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köylerde kar yağdı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği Edirne'de "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köylerde kar yağdı.