Edirne Pazarkule'de LPG Tankına Gizlenmiş 19 Kilo 692 Gram Esrar Ele Geçirildi

Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, LPG tanklarına gizlenmiş toplam 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:51
Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, LPG tanklarının içine gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli tarafından riskli olarak değerlendirilen araç, X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada aracın alt kısmında bulunan LPG tanklarında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Araç, memur refakatinde arama hangarına alınarak detaylı kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği Bodri de LPG tanklarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, tankların içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan aramada, aracın altında üzeri metal levha ile kapatılmış, birbirine monte edilmiş dört parçadan oluşan iki LPG tankı içerisinde toplam 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.

