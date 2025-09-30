Edirne Sarayı'nda İhya Çalışmaları Hızla İlerliyor

Restorasyon ve arkeolojik kazılar sürüyor

Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan ve Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan ihya çalışmaları devam ediyor.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon kapsamında ekipler, Cihannüma Kasrı ve Arz Odası'nda önemli ilerleme kaydetti. Sarayın ihtişamlı günlerine dönmesi hedefiyle hazırlanan 5 yıllık Master Plan çerçevesinde diğer yapılarda da çalışmalar sürüyor.

Sarayın birinci ve ikinci avlusunda yürütülen arkeolojik kazılar devam ederken, daha önce sur duvarları, su maksemi (suyun kollara ayrıldığı yer), namazgah ve çeşme restorasyonları tamamlanmıştı.

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Milli Saraylar Edirne Sorumlusu Mert Can Polat'tan bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi Nergiz İnce de yer aldı.

Tarihi süreç ve günümüze kalan eserler

Edirne Sarayı'nın inşası 1450'de başlayıp 1475'te tamamlandı. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanım azalmasıyla tahribata uğrayan saray, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla ağır hasar gördü. Yapı 1827'de kısmi onarım gördü; ancak 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanılmasıyla en büyük zararı yaşadı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa dönemlerindeki tamiratlarla birçok yapı kurtarıldı, fakat 1876-1877 Rus Savaşı sırasında Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı) civarında yığılan cephanenin patlatılması sonucu sarayın birçok yapısı yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan günümüze 11 eser ulaşabildi. Bunlar arasında Babüssaade, Adalet Kasrı, matbahı amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı Hamamı yer alıyor.

Pek çok üniversitenin uzun yıllar yürüttüğü kurtarma kazılarının ardından alan, ihya çalışmaları için 2022 yılında Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmişti.

