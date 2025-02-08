Edirne Sınır Kapılarında Yoğun Geçiş: Yüzde 5 Artış

Edirne Sınır Kapılarında Hareketlilik Arttı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yaşanan yoğunluğu değerlendirdi. Geçen ay 878 bin 568 yolcu geçiş yaptığını belirten Sezer, yılın ilk ayının oldukça hareketli geçtiğini ifade etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında yolcu ve araç sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı ve geçişlerde herhangi bir aksamaya yol açmamak adına gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli'de Yoğun Trafik

Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında ocak ayında önemli ölçüde araç ve yolcu trafiği yaşandı. Özellikle Yunanistan'a bağlantı sağlayan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarında geçen yıla göre %24'lük bir artış gözlemlendi.

Vali Sezer, bu yılın ocak ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre bu kapılarda %11'lik bir artış yaşandığını açıkladı. Tüm kapılar incelendiğinde, ocak ayındaki yolcu geçişlerinde %5'lik bir artış saptandı.

Geçen ay sınır kapılarında toplamda 353 bin 483 araç geçiş yaptığı bilgisiyle, Edirne'nin sınır kapıları oldukça yoğun bir dönem geçirdi.