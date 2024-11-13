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Edirne Söğütlük Millet Bahçesi Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nin çalışmaları sona yaklaşıyor, alan ay sonunda ziyarete açılacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:52
Edirne Söğütlük Millet Bahçesi Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde Son Düzlük

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Sezer, gazetecilere verdiği bilgide, çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtirken, millet bahçesinin kente birçok yeni imkan sunacağını vurguladı.

Açılış Tarihi Belirlendi

Sezer, alanın ay sonunda ziyarete açılmasını planladıklarını ifade etti. Kente kazandırılan bu güzel alan hakkında konuşan Sezer, "Meriç Nehri'nin her iki tarafında da çalışmalar devam ediyor. Askeriyenin tesislerinin bulunduğu noktada düzenlemeler sürerken, diğer taraf neredeyse tamamlandı. Bazı estetik düzenlemeler yapılıyor. Resmi açılış tarihini daha sonra açıklayacağız," diye ekledi.

Söğütlük Millet Bahçesi Neler Sunacak?

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda süren Söğütlük Millet Bahçesi'nde çeşitli imkanlar bulunacak. Bahçe içerisinde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları yer alıyor. Meriç Nehri ile entegre şekilde planlanmış olan bu yaklaşık 500 dönümlük alan, Edirne için yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

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