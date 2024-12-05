Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin Çalışmaları Tamamlandı

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada, TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan millet bahçesinin çevre düzenlemesiyle birlikte sona erdiğini ifade etti.

Doğa Koruma ve Temizlik İşlemleri

Millet bahçesinde, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu gözetiminde, kuruyan dallar ve ağaçların can ve mal kaybı yaratmaması için temizlik çalışmaları yapıldığını aktaran Sezer, alan içindeki tüm ağaçların kurul tarafından tescillendiğini belirtti. Çalışmalar boyunca ağaçların titizlikle korunduğuna dikkat çekti.

Yeşil Alanların Korunması

Sezer, doğanın korunmasına olan duyarlılıklarını vurgulayarak, “Ağaç ve yeşilin ne demek olduğunu biliriz. Dolayısıyla bir inisiyatif kullanılsa bile buna mani oluruz.” dedi. Gerçekleştirilen bisiklet yollarının dahi ağaçların etrafından dolandığını, yürüyüş yollarının ağaçların arasında yer aldığını aktardı.

Sezer, “Muhteşem bir yer ve bu yerin muhteşemliğini korumak lazım. Oradaki sincapları ve doğal güzellikleri koruyarak onlara zarar vermememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Millet Bahçesi'nin Özellikleri

Söğütlük Millet Bahçesi, Meriç Nehri kenarında yer alan alanları, kafeteryaları, çocuk oyun alanları ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Vali Sezer, genel temizlik çalışmalarının ardından millet bahçesinin açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda bulunan Söğütlük Millet Bahçesi, oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları ile donatılmış durumda. Yaklaşık 500 dönüm alana yayılmış olan bu alan, Edirne için yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.