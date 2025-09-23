Edirne Uzunköprü'de 15 düzensiz göçmen kamyonette yakalandı
Emniyet ekipleri durdurdu, yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Uzunköprü ilçesindeki denetimler sırasında bir operasyon gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında Demirtaş Mahallesinde durdurulan kamyonetin kasasında, branda altına gizlenmiş halde Afganistan, Pakistan ve Hindistan uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yabancı uyrukluların işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili kamyonetin sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.