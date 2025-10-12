Edirne Uzunköprü'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Eski ve Saçlımüsellim köylerinde Suriye, İran ve Fas uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 11:21
Edirne Uzunköprü'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Uzunköprü'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalama noktaları ve uyruklar

Operasyonlar Eski ve Saçlımüsellim köylerinde gerçekleştirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Suriye, İran ve Fas uyruklu olduğu tespit edildi.

Teslim ve işlemler

Güvenlik güçlerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan düzensiz göçmenler, resmi prosedürler gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Abdi Bulut Kilis'te Kabri Başında Anıldı
2
Osaka Expo 2025: Sağlık Hizmetleri ve Robotik Pavyonlar İlgi Odağı
3
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
4
İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü
5
Erzurum'da 40 Şehit, Gazi ve Polis Çocuğu Palandöken ile Narman-Uzundere'yi Gezdi
6
Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla 100 yayınevi, 75 yazar
7
Trakya'da Su Kayıpları: Şehir Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yüzde 40

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?