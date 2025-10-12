Edirne Uzunköprü'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalama noktaları ve uyruklar

Operasyonlar Eski ve Saçlımüsellim köylerinde gerçekleştirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Suriye, İran ve Fas uyruklu olduğu tespit edildi.

Teslim ve işlemler

Güvenlik güçlerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan düzensiz göçmenler, resmi prosedürler gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

