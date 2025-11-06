Edirne Uzunköprü'de 17.500 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Uzunköprü'de bir iş yerinde yapılan operasyonda toplam 17.500 doldurulmuş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi; iş yeri sahibine adli işlem başlatıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda on binlerce kaçak doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Rızaefendi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.

Uzunköprü Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararıyla iş yerinde yapılan aramada; 338 paket kutu içerisinde 6 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 490 adet şeffaf poşet içerisinde 9 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 12 paket halinde 2 kilo 100 gram kıyılmış tütün ve 14 paket içerisinde 10 bin 500 adet şeffaf poşet ele geçirildi.

Yapılan sayım ve incelemenin ardından toplamda 875 paket içinde 17 bin 500 adet doldurulmuş makaron bulundu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

