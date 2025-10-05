Edirne Uzunköprü'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Gemici ve Kavakayazma köylerinde yapılan denetimlerde yasal olmayan yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:01
Jandarma ekiplerinin denetimlerinde yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi

Uzunköprü ilçesinde yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sonucu, yasal olmayan yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gemici ve Kavakayazma köylerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin işlemler jandarma tarafından başlatıldı.

Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıslar, usulüne uygun olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

