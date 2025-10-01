Edirne Uzunköprü'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma ekiplerinin denetimi sonucu yakalama
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eski köyünde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.