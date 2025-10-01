Edirne Uzunköprü'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetiminde yasal olmayan yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:23
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eski köyünde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

