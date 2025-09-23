Edirne Uzunköprü'de Çiftlikten Traktör Römorku Çalındı: 1 Kişi Tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de çiftlikten traktör römorkunu çaldıkları iddia edilen 2 zanlıdan B.T. (25) tutuklandı, Ö.B. serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:50
Jandarma ekipleri kısa sürede şüphelileri tespit etti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Kırcasalih beldesinde C.D.'ye ait traktör römorkunun çalındığı yönündeki ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, güvenlik kameralarının incelenmesi ve saha araştırması sonucu zanlıların kimliği belirlendi.

İnceleme sonucunda, şüphelilerin B.T. (25) ve Ö.B. (47) olduğu tespit edildi. Güvenlik görüntüleriyle, çiftlikteki römorkun traktörün arkasına bağlanarak Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Yeşilova köyü'ne götürüldüğü belirlendi.

Zanlılar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi; savcılık sorgusunun ardından Ö.B. serbest bırakılırken, B.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

