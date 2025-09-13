Edirne Uzunköprü'de Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı — 50.546 TL Ceza

Edirne Uzunköprü'de 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı; 50 bin 546 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:24
Edirne Uzunköprü'de Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Polis denetiminde başlayan kovalamaca sonlandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimler sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Mescit Mahallesi'nde B.Ö. idaresindeki motosikleti durdurmaya çalıştı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Gazi Turan Bey Caddesi üzerinde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda motosiklet sürücüsü ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye 'ehliyetsiz motosiklet kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'abartı egzoz kullanmak', 'resmi belgeyi bozmak' ve 'kask takmamak' maddelerinden toplam 50 bin 546 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

