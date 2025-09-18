Edirne Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı: N.T. Tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan N.T., aracında bulunan 12 düzensiz göçmenle birlikte adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 08:53
Edirne Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı: N.T. Tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı: N.T. Tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli N.T. tutuklandı.

Olayın Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimi sırasında durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi. Olay, Uzunköprü-Meriç kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan N.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, dün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçti.

