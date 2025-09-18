Edirne Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı: N.T. Tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli N.T. tutuklandı.
Olayın Detayları
İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimi sırasında durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi. Olay, Uzunköprü-Meriç kara yolu üzerinde gerçekleşti.
Gözaltı ve Adli Süreç
Gözaltına alınan N.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, dün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçti.