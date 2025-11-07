Edirne Uzunköprü'de Kaçak Makaron Operasyonu — 12.120 Makaron Ele Geçirildi

Edirne Uzunköprü'de bir iş yerinde yapılan aramada 12.120 doldurulmuş makaron ve 43 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi; iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:57
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonda, bir iş yerinde çok sayıda kaçak ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Arama ve ele geçirilenler

İlçede kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışma sonucu, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde doldurulmuş makaron satışı yapıldığı tespit edildi. Şikayetlerin ardından, Uzunköprü Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararıyla iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada 215 kutu içerisinde 43 bin adet bandrolsüz makaron, 602 şeffaf poşet içerisinde 12 bin 40 adet doldurulmuş makaron ve 10 paket içerisinde 7 bin 500 adet şeffaf poşet ele geçirildi. Yapılan arama sonucunda toplam 606 paket içerisinde 12 bin 120 adet doldurulmuş makarona el konuldu.

Yasal süreç

İş yeri sahibi B.B. ve iş yeri çalışanı B.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

