Edirne Vali Yardımcıları Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne'de vali yardımcıları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:51
Edirne Vali Yardımcıları Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne Vali Yardımcıları Yılın Kareleri Oylamasında

Edirne Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar, Turgut Subaşı, Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu etkinlik, 2023 yılı içinde Anadolu Ajansı'na ait en etkileyici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Oylama sonucunda, farklı kategorilerde yarışan fotoğraflar arasından halkın beğenisine sunulacak olanlar belirlenecek. Edirne Vali Yardımcıları, oylamaya katılarak bu önemli etkinliğe desteğini gösterdiler.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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