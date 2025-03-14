Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Edirne Valiliği öncülüğünde Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen iftar programına önemli isimler katıldı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:15
Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Edirne Valiliği, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu aracılığıyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde önemli bir iftar programı düzenledi.

Hedef Birlik ve Dayanışma

Prizren'deki etkinlikte, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı gibi önemli isimler bir araya geldi. Etkinliğe birçok bakan, belediye başkanları, milletvekilleri ve Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Ramazan’ın Anlamı ve Önemi

Başbakan Kurti, yaptığı konuşmada ramazanın erdem, fedakarlık ve huzur dolu bir dönem olduğuna dikkat çekerek, "Bu mübarek ay, herkes için barış ve iyiliğe bir çağrıdır. Bu çağrıya yılın her günü cevap vermeliyiz," dedi.

Edirne Valisi Sezer ise ramazanın kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan, insanları bir araya getiren bir zaman dilimidir," şeklinde konuştu.

Kültürel Bağların Güçlenmesi

Büyükelçi Angılı, Prizren ve Edirne'nin bölgedeki önemine değinerek, kültürel ve kardeşlik bağlarını güçlendiren çalışmalarından dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

Program, sema gösterisi ile sona erdi. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Prizren'den sonra iftar programlarına Kuzey Makedonya'nın Ustrumca, Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde devam edecek.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından...

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından...

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
5
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
7
Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın