Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Edirne Valiliği, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu aracılığıyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde önemli bir iftar programı düzenledi.

Hedef Birlik ve Dayanışma

Prizren'deki etkinlikte, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı gibi önemli isimler bir araya geldi. Etkinliğe birçok bakan, belediye başkanları, milletvekilleri ve Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Ramazan’ın Anlamı ve Önemi

Başbakan Kurti, yaptığı konuşmada ramazanın erdem, fedakarlık ve huzur dolu bir dönem olduğuna dikkat çekerek, "Bu mübarek ay, herkes için barış ve iyiliğe bir çağrıdır. Bu çağrıya yılın her günü cevap vermeliyiz," dedi.

Edirne Valisi Sezer ise ramazanın kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan, insanları bir araya getiren bir zaman dilimidir," şeklinde konuştu.

Kültürel Bağların Güçlenmesi

Büyükelçi Angılı, Prizren ve Edirne'nin bölgedeki önemine değinerek, kültürel ve kardeşlik bağlarını güçlendiren çalışmalarından dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

Program, sema gösterisi ile sona erdi. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Prizren'den sonra iftar programlarına Kuzey Makedonya'nın Ustrumca, Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde devam edecek.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.