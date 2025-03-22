Edirne Valiliği'nden Büyük Selimiye İftarı Hazırlıkları

Edirne Valiliği ve Büyük Selimiye İftarı Hazırlıkları

Edirne Valiliği, geleneksel hale gelen Balkan İftarları Programı'nın sona ermesinin ardından şimdi Büyük Selimiye İftarı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Balkan İftarları Tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde kurulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından organize edilen Balkan İftarları, başarılı bir şekilde tamamlandı. Etkinlikler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Kosova'nın Prizren, Kuzey Makedonya'nın Ustrumca, Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Demirciler ve İskeçe'nin Şahin köyü gibi farklı yerlerde düzenlendi.

Sanatla Dolu İftar Sofraları

Bazı etkinlikler salonlarda, bazıları ise meydanlarda gerçekleşirken, Edirne'den giden sanatçılar nefis ilahiler seslendirdi. Ayrıca, Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri etkileyici sema gösterileri sundu. İftarlarda, soydaşlar ramazanın manevi atmosferinde anavatandan gelen misafirlerle buluştu.

Büyük Selimiye İftarı Detayları

Balkan İftarlarının devamı niteliğinde olan Büyük Selimiye İftarı, 25 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte, anavatanda Balkanlar'dan gelecek soydaşlar ağırlanacak.

Selimiye Camisi'nin gölgesinde düzenlenecek olan iftara yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor. Davetlerin gönderilmesi süreciyle başlayan kapsamlı program için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Edirne Valiliği, geleneksel hale gelen Balkan İftarları Programı'nın tamamlanmasının ardından şimdi Büyük Selimiye İftarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sofya'da gerçekleştirilen iftarda Edirne Devlet Korosu ve Rumeli Müzikleri topluluğu ilahiler seslendirdi.

Edirne Valiliği, geleneksel hale gelen Balkan İftarları Programı'nın tamamlanmasının ardından şimdi Büyük Selimiye İftarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sofya'da gerçekleştirilen iftarda Edirne Devlet Korosu ve Rumeli Müzikleri topluluğu ilahiler seslendirdi.