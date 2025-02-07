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Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu

Edirne Valisi Yunus Sezer, aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi için sevgi ve merhamet mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:41
Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu

Edirne Valisi Sezer'den Aile Kurumuna Destek Çağrısı

Edirne Valisi Yunus Sezer, aile yapısının güçlendirilmesi için 'sevgi ve merhamet' duygularının ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti. Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Aile Yılı Açılış ve Tanıtım Toplantısı''nda konuşan Sezer, Türkiye’deki nüfus artış hızının durma noktasına geldiğini vurguladı.

Aile Değerlerinde Yozlaşma Alarmı

Yaşlı nüfus oranındaki artışa dikkati çeken Sezer, evlenme yaşının yükselmesine karşın evlilik oranlarının azaldığını ifade etti. Ailenin Türk toplumu üzerindeki önemine vurgu yapan Sezer, modern yaşamda bireyselliğin ön plana çıkmasıyla kuşaklar arası akrabalık bağlarının zayıfladığını dile getirdi.

Sevgi ve Merhamet Ailede Yeşerir

Vali Sezer, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için hazırlanan Vizyon Belgesi çerçevesinde somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederken, 'İnsan olmanın en önemli vasfı sevgidir. Sevmek ve merhamet, aile ortamında güven içinde gelişir.' şeklinde konuştu.

Pilot Projelerle Ailelere Destek Sunulacak

Sezer, Edirne'de birkaç pilot projeyi hayata geçirerek sorun yaşayan ailelere destek olacaklarını da sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ise aile kurumunun karşılaştığı risklere dikkat çekti ve aile ile evlilik kurumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantının sonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü faaliyetleri ve Aile Danışma Merkezi hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Edirne'de, Devecihan Kültür Merkezi'nde "Aile Yılı Açılış ve Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Vali...

Edirne'de, Devecihan Kültür Merkezi'nde "Aile Yılı Açılış ve Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Vali Yunus Sezer, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Edirne'de, Devecihan Kültür Merkezi'nde "Aile Yılı Açılış ve Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Vali...

Edirne'de, Devecihan Kültür Merkezi'nde "Aile Yılı Açılış ve Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Vali Yunus Sezer, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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