Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Hudut birlikleri ve jandarma ekiplerinin ortak denetimleri sonucu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eski köy mevkiinde hudut birliklerince yapılan denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.