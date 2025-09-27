Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:10
Hudut birlikleri ve jandarma ekiplerinin ortak denetimleri sonucu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eski köy mevkiinde hudut birliklerince yapılan denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

