Edirne ve Kırklareli'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı; işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildiler.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:13
Denetimler sürüyor

Edirne ve Kırklareli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgedeki güvenlik güçleri ve jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Edirne'deki denetimler

Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelinde yürüttüğü kontrollerde 10 düzensiz göçmen tespit edildi ve yakalandı.

Kırklareli'de jandarma operasyonu

Kırklareli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

