Edirne ve Kırklareli'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Denetimler sürüyor
Edirne ve Kırklareli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgedeki güvenlik güçleri ve jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.
Edirne'deki denetimler
Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelinde yürüttüğü kontrollerde 10 düzensiz göçmen tespit edildi ve yakalandı.
Kırklareli'de jandarma operasyonu
Kırklareli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.