Edirne ve Kırklareli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonun ayrıntıları

Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan bu yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ise il genelindeki çalışmalar sırasında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri bitirilen düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Böylece her iki ilde toplam 16 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.