Edirne ve Kırklareli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 12 yabancı uyruklu, Kırklareli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı; Edirnedekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kırklarelililer Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:06
Operasyonun ayrıntıları

Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan bu yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ise il genelindeki çalışmalar sırasında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri bitirilen düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Böylece her iki ilde toplam 16 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.

