Edirne ve Kırklareli'nde 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edirne'deki Yakalamalar

Edirne'de, il genelinde sürdürülen düzensiz göçle mücadele çalışmalarında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lalapaşa ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 14 düzensiz göçmen tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kırklareli'ndeki Yakalamalar

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Demircihalil köyü yakınlarında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 9 düzensiz göçmen yakaladı. Bu göçmenler de, gerekli işlemler için Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.