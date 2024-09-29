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Edirne ve Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Yağışlar

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sıcaklıklar düşerken, önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:32
Edirne ve Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Yağışlar

Edirne ve Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Yağışların Etkisi

Edirne ile Kırklareli illerinde meydana gelen sağanak yağışlar, günlük yaşamı ciddi şekilde aksattı. Edirne'de aniden patlak veren, gök gürültüsü ile desteklenen bu sağanak, kısa sürede etkisini gösterdi. Çoğu kişi, yağmurun dinmesini beklemek için bina girişleri ve diğer korunaklı alanlarda toplandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışın etkisiyle hızla düştü. Örneğin, öğle saatlerinde 30 dereceye kadar ulaşan sıcaklık, sağanağın ardından 21 dereceye kadar geriledi. Kentte, bu gece ve yarın tekrar sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde Su Birikintileri Oluştu

Kırklareli'nde de durum farklı değil. Zaman zaman şiddetini artırarak devam eden sağanak yağmur, birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşmasına sebep oldu. Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında korunmaya çalıştı. Bununla birlikte bazıları sağanağa rağmen yürüyüşlerine devam etti.

İtfaiye ekipleri, su birikintisi oluşan yerlerde rögar kapaklarını açarak su tahliyesi gerçekleştirdi. Kırklareli'nde hava sıcaklığının 20 derece civarında olduğu belirtilirken, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak...

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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