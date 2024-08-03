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Edirne ve Tekirdağ'da İsmail Heniyye'ye Destek Protestosu

Edirne ve Tekirdağ’da, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastı için düzenlenen protestolarda birlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:25
Edirne ve Tekirdağ'da İsmail Heniyye'ye Destek Protestosu

Edirne ve Tekirdağ’da Suikasta Tepki

Edirne ve Tekirdağ'da, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını protesto eden etkinlikler gerçekleştirildi. Edirne'deki Selimiye Meydanı’nda düzenlenen "Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" başlıklı programda katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Birlik ve Destek Mesajları

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, konuşmasında Heniyye’nin şehadetinin bölgedeki gerginliğin artacağına işaret ettiğini belirterek, İslam ülkelerinin birlik olmasının önemini vurguladı. "Zafer Filistin'e nasip olacak. Bugünün siyonistleri de kaybedecektir," dedi.

Çeşitli Katılımcılar ve Dua

Etkinlikte Edirne Milletvekili Fatma Aksal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Program, İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Tekirdağ’da Sivil Toplum Destek Gösterisi

Tekirdağ’da ise Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Köprübaşı mevkisinde toplanan grup, "Katil İsrail, Özgür Filistin" sloganları attı. Adem Yaryıkan yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara dikkat çekerek, "Mazlumların sesi olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Durumu ve Uluslararası Tepkiler

Yaryıkan, 7 Ekim'den bu yana Gazze’de gerçekleştirilen saldırıların, insanlık tarihinin en büyük soykırımları arasında yer aldığını belirtti. Batılı ülkelerin bu duruma göz yummakla suçlandı ve halkın sesi olma çağrısı yapıldı. Tekirdağ’daki etkinliğe, iktidar ve muhalefetten pek çok siyasi temsilci katıldı.

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto...

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto...

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto...

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto...

Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

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