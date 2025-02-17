Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Devam Ediyor

Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığı 3 derece, yarın kar yağışı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:50
Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Devam Ediyor

Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili

Edirne ve Tekirdağ illerinde etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Edirne'de dünden bu yana devam eden yağış, zaman zaman kuvvetli bir şekilde süregeldi. Bu durum sonucunda kentte bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Edirne'de, sağanağın yarın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Tekirdağ'da Durum Nedir?

Sağanak yağış, Tekirdağ'da da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Bu yağış nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu Caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişilerin, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştığı gözlemlendi. Tekirdağ'da sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri...

Edirne'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Edirne'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri...

Edirne'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

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