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Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımı zorlaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:03
Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne ve Tekirdağ'da Sis Etkisi

Edirne ve Tekirdağ bölgesinde etkili olan sis, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Edirne'de dün geceden bu yana varlığını sürdüren sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırarak görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Trafik ekipleri, güçlükle seyreden sürücülere kavşaklarda uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. Özellikle Selimiye Camisi gibi önemli turistik ve tarihi yapılar, sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Tekirdağ'da Ulaşım Zorluğu

Tekirdağ'da, sabah saatlerinde artan sis, Hayrabolu, Malkara ve Muratlı ilçelerine giden kara yolunda ulaşımı zorlaştırdı. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü ve bu durum üzerine polis ekipleri, olumsuz durumların yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Hava sıcaklığı Edirne'de 5 derece, Tekirdağ'da ise 8 derece olarak ölçüldü. Her iki şehirde de sisin aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor, ancak Tekirdağ'da öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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