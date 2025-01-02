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Edirne ve Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkisi Görüş Mesafesini Düşürdü

Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40-50 metreye düştü, sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:40
Edirne ve Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkisi Görüş Mesafesini Düşürdü

Edirne ve Tekirdağ'da Görüş Mesafesi Azaldı

Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun sis etkili oldu. Bu durum, özellikle sürücüler için zorluklar yaratırken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de, sisin etkisiyle Selimiye Camisi ve diğer anıt eserler gözden kayboldu. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Kentteki hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü ve sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da Durum

Tekirdağ da benzer bir durumla karşı karşıya. Burada görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde daha da etkisini artırdı. Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düşerken, ekipler yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Deniz yüzeyindeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Sis dağıldıktan sonra rotalarına devam edecek olan deniz taşıtları, beklemede kaldı. Hava sıcaklığı 4 derece ölçülürken, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Çorlu ilçesinde de yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bu durum, çevre yolu üzerinde sürücüler için tehlikeli anlar yaşattı.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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