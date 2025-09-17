Edirne Yaşayan Miras Festivali 25 Eylül'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Edirne Valiliği ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali, 25 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde kapılarını açacak. Festival, farklı şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ve sanatseverleri ağırlayacak.

Program ve etkinlikler

Festival, 33 sanatkarın katılımıyla uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler ve ustalarla söyleşiler gibi zengin içeriklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca Karagöz ve kukla gösterileri minik ziyaretçilere keyifli anlar sunacak.

Etkinlikler arasında fayton ve talika yapımcılığı, Edirnekari, kalem işi, kispet yapımı, deri işleme, saraciye, kırkyama, çalgı yapımcılığı, bitkisel örücülük, çinicilik, iğne oyacılığı, aynalı süpürge, kanaviçe, sim sırma, dival işi, cam şekillendirme, keçecilik, ahşap oyuncak yapımı, çivi sanatı, kazaziye, naht ve çarpana dokuma gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcilerinin stantları yer alacak.

Sergiler, gösteriler ve söyleşiler

Festival, Ayşen Avcı Çavdar'ın ebru, Esen Bal'ın sim sırma, İlknur Türker Eriz'in şükufe ve Nur Erküp Ercan'ın tezhip sergilerine de ev sahipliği yapacak. Karagöz sanatçısı Enis Ergün ve kukla sanatçısı Göher Uygur gösterileriyle izleyicilere sunum yapacak.

Uzman psikolog Yelda Başaran, 'Mutluluk Reçetesi' konulu söyleşide katılımcılarla bir araya gelecek. Müzik programında ise kanun sanatçısı İlkay Olguncan, Dr. Evrim Kaşıkçı-Yambol Band ve Kıraç konser verecek.

Açılış ve kapanış

Festival, 25 Eylül saat 18.00'de Edirne Valisi Yunus Sezer ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla başlayacak ve 28 Eylül'de sona erecek.