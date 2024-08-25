Edirnekapı'da Filistin İçin Yürüyüş Gerçekleşti

Edirnekapı'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından organize edilen bir yürüyüş, Gazze'deki olaylara dikkat çekmek amacıyla Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Yürüyüşe Katılanların Mesajları

Etkinlikte katılımcılar edindikleri olgularla toplumun dikkatini Filistin'e çekmek üzere "Filistin özgür olana dek" sloganları attı. Yürüyüş boyunca boyunlarına kefiye takan vatandaşlar, çevredeki insanlardan da destek gördü. Edirnekapı'da sona eren yürüyüşte, tekbirler eşliğinde dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Beheşti İsmail Songür'ün Açıklamaları

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ile ilgili dünya medyasına oluşturduğu algının yanıltıcı olduğunu vurguladı. Gazze'ye ulaşımın mümkün olduğunu söyleyen Songür, hazırladıkları Özgürlük Filosu'nun çeşitli engellerle karşılaştığını ifade etti.

Songür, "İsrail şu an hangi uluslararası anlaşmaya uyuyor? İnsan hakları anlaşmalarına mı? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınamalarına ya da Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin raporlarına mı? İsrail, çocukları öldürürken, sivil halkı büyük bombalarla hedef alırken, hangi uluslararası yasa gereğince hareket etmektedir?" dedi.

Cemal Yılmaz'dan Dikkat Çeken İfadeler

İHH'nin gönüllü eğitimcisi Cemal Yılmaz, Müslüman ülkelerin liderlerinin Filistin’i yalnız bıraktığını, ancak Gazze halkının imanını korumaktan vazgeçmediğini belirtti.