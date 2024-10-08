Edirnekapı Surlarında Güvenlik Önlemleri Sürekleniyor

Edirnekapı Surlarında Olayın Sonrası

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik olayın ardından polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Semih Çelik'in iki kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği bu alanda, güvenlik güçleri saatlerce bekleyerek herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı bulunuyor.

Güvenlik Önlemleri ve İlginç Gözlemler

Surlara ulaşım sağlayan merdivenlerin önünde görevli polis ekipleri, geçişe izin vermiyor. Yoldan geçen vatandaşlar, olayın olduğu yere karanfiller bırakırken, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmiyor. Bu ilgi, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Minibüs Şoföründen Açıklama

Edirnekapı-Bayrampaşa minibüs hattında çalışan şoför Nurullah Bayrak, olay anına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı: "Olayın olduğu yere çıkış bir tek buradan. Araçlar da sürekli burada. Eğer olayı yaşamış olan kadın zorla buradan çıkartılmış olsaydı, biz bunu gördükten sonra duyardık."

Gözlemler ve Duygular

Durakta çalışmakta olan Ayhan Usta ise, olayı sonradan duyduklarını belirtti. Sur alanında manzara izleyenlerin sıkça görüldüğünü, fakat o esnada herhangi bir anormal durumla karşılaşmadıklarını aktardı.

Trajik Olay Hakkında Bilgiler

4 Ekim tarihinde Eyüpsultan ve Fatih'te meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i katledip ardından Edirnekapı'daki surlardan intihar etmişti.