DOLAR
34,27 -0,07%
EURO
37,67 -0,03%
ALTIN
2.906,28 0,14%
BITCOIN
2.152.361,62 0,36%

Edirnekapı Surlarında Güvenlik Önlemleri Sürekleniyor

Edirnekapı'da iki kadının cinayetinin ardından intihar eden Semih Çelik'in ardından polis güvenlik önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:09
Edirnekapı Surlarında Güvenlik Önlemleri Sürekleniyor

Edirnekapı Surlarında Olayın Sonrası

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik olayın ardından polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Semih Çelik'in iki kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği bu alanda, güvenlik güçleri saatlerce bekleyerek herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı bulunuyor.

Güvenlik Önlemleri ve İlginç Gözlemler

Surlara ulaşım sağlayan merdivenlerin önünde görevli polis ekipleri, geçişe izin vermiyor. Yoldan geçen vatandaşlar, olayın olduğu yere karanfiller bırakırken, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmiyor. Bu ilgi, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Minibüs Şoföründen Açıklama

Edirnekapı-Bayrampaşa minibüs hattında çalışan şoför Nurullah Bayrak, olay anına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı: "Olayın olduğu yere çıkış bir tek buradan. Araçlar da sürekli burada. Eğer olayı yaşamış olan kadın zorla buradan çıkartılmış olsaydı, biz bunu gördükten sonra duyardık."

Gözlemler ve Duygular

Durakta çalışmakta olan Ayhan Usta ise, olayı sonradan duyduklarını belirtti. Sur alanında manzara izleyenlerin sıkça görüldüğünü, fakat o esnada herhangi bir anormal durumla karşılaşmadıklarını aktardı.

Trajik Olay Hakkında Bilgiler

4 Ekim tarihinde Eyüpsultan ve Fatih'te meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i katledip ardından Edirnekapı'daki surlardan intihar etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
2
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması
7
İstanbul'da İranlı Ressamların 'Yansımalar ve Seçimler' Sergisi

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek