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Edirneli Gaziler, Türkiye-Galler Maçını İzlemek İçin Kayseri'ye Gidiyor

Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetiyle Türkiye-Galler maçını izlemek üzere Kayseri'ye gidiyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:50
Edirneli Gaziler, Türkiye-Galler Maçını İzlemek İçin Kayseri'ye Gidiyor

Edirneli Gaziler, Türkiye-Galler Maçını İzlemek İçin Kayseri'ye Gidiyor

Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın davetlisi olarak Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçını seyredecek. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Edirne'yi ziyaret eden Bakan Bak ile gerçekleştirdikleri sohbet esnasında gaziler olarak bir milli maç izleme taleplerini ilettiklerini belirtti.

Bakan Bak'ın olumlu yanıtı ile ilgili bilgi veren İsmailoğlu, "Bakanımız Türkiye-Galler maçına Edirneli gazileri davet etti. Bu davetinden dolayı kendisine gaziler adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizleri mutlu etti. Hazırlıklarımız yaptık. Valimiz Yunus Sezer'in de katkılarıyla Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçını izleyeceğiz, heyecanlıyız." diye konuştu.

Derneğin ikinci başkanı İbrahim Aksal da Bakan Bak'ın davetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Futbolu seven 4 gazi Edirne'yi ve gazileri temsilen Kayseri'ye Türkiye-Galler maçını seyretmeye gideceğiz. Kazanırsak çok iyi olur. Maçı seyredeceğimiz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi Günü Kayseri'de Galler'i konuk edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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